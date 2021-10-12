Galatasaray’da aşıya devam!

Galatasaray'da yaşları 30’un üzerinde olan, maliyetleri de 6 milyon Euro’yu aşan Babel ve Feghouli ile yollar ayrılacak. Yerlerine gelecek vaat eden isimler transfer edilecek

Mesut YILDIRIM

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UEFA'nın finansal fair play denetimi, borçların giderek artması ve ‘çok para az başarı' nedeniyle kimlik değiştirme kararı alan Galatasaray, gençlere yatırım yapmaya devam edecek. Sarı-kırmızılılar, hem saha içinde alkışlanacak bir takım hem de maddi açıdan sorunsuz bir kulüp yapısı için başlattığı gençleştirme operasyonuna önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu doğrultuda gözden çıkarılan son isimler Ryan Babel ve Sofiane Feghouli.

OCAKTA GİDEBİLİRLER

Yaşları 30'un üzerinde olan, yıllık toplam maliyetleri de 6 milyon Euro'yu aşan, buna karşın beklentileri karşılayamayan bu iki oyuncu ile yolların ayrılması kararı alındı. Talipleri çıkarsa ocak ayındaki ara transferde, çıkmazsa sezon sonunda Hollandalı ve Cezayirli hücum oyuncularına veda edilecek. Bu iki ismin yerine, kulübe ileride para kazandıracak, Morutan gibi gelecek vaat eden oyuncular transfer edilecek.