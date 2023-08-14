Galatasaray’da Avrupa yanılttı! Lig için erken uyarı

Galatasaray'da Torreira’nın yokluğu çok hissediliyor. Oliveira yine formsuz. Yeniler ortalarda yok. Defans açık veriyor, hücumda üretkenlik sıkıntısı var. Sezona en formda başlayan isimler Muslera ve Nelsson...

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sezon açılışını Avrupa kupalarında yapan; UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Zalgiris ve Olimpija maçlarında 2 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, çok daha sert bir rakip karşısında; Süper Lig'in ilk sınavında zorlandı. Aslan, transfer yasağı olduğu için takviye yapamayan, geçen sezonun kadrosuyla mücadele eden Kayserispor önünde hem skor hem de futbol olarak tatmin etmedi. Muslera ve Nelsson dışında takımda öne çıkan isim olmadı.

BAKAMBU ANLAŞAMADI

İşte ilk lig maçında gözlemlenen en önemli eksiklikler:

Yeni transferlerden sadece Bakambu ilk 11'deydi. Kongolu santrforun kanatlardaki Kerem ve Barış ile uyumsuzluğu dikkat çekti.

Geçen sezonun oturmuş kadrosuna rağmen hücumdaki üretkenlik eksikliği dikkat çekti.

Büyük umutlarla alınan Angelino ortalarda yok. 4 resmi maçın 3'ünde 174 dakika süre aldı; katkı yapamadı.

OLİVEİRA YETERSİZ