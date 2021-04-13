Galatasaray’da aynı nakarat… Son iki yıldır

Süper Lig'de 22 lig şampiyonluğuyla en çok mutlu sona ulaşan takım olan Galatasaray'da iki sezondur aynı çöküşler yaşanıyor. 8'de 8 yaparak ligin 27. haftasında 57 puanla zirveye çıkan Galatasaray, sonrasında oynadığı son 6 maçta 1 kez kazanabildi. 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Aslan, 5 puan çıkarabildi. Aynı travmanın geçen sezon da yaşanması bir hayli şaşırtıcı… Sarı-kırmızılılar, üst üste 8 maçını kazanmış ama 25. haftadan sonra düşüşe geçmişti.

Aslan, ligin son 10 haftasında 1 galibiyet alabilmiş ve ilk 4 sıra dışında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

ALBAYRAK’TAN BAŞKANLIK HAZIRLIĞI

Galatasaray’da gözler bir yandan da başkanlık seçiminde… Mustafa Cengiz yönetiminde İkinci Başkan olan Abdurrahim Albayrak'ın adaylık için kolları sıvadığı öğrenildi. Eski Başkan Adnan Polat ve birçok eski yöneticiyle görüşen Albayrak'ın temaslarını önümüzdeki günlerde hızlandıracağı ortaya çıktı.