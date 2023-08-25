Galatasaray’da ayrılık
Galatasaray, geçen sezon Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı.
Galatasaray, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdı. Alpaslan Öztürk’ün 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Alpaslan Öztürk’e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Geçen sezonu kiralık olarak 1’inci Lig ekibi Eyüpspor’da tamamlayan Alpaslan Öztürk, toplamda 18 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti. (DHA)