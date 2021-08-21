Galatasaray’da ayrılık… Charleroi’ye kiralandı

Galatasaray, Nijeryalı savunma oyuncusu Ozornwafor'u 1 yıllığına Charleroi'ye kiraladı.

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Galatasaray Kulübü, Valentin James Ozornwafor’un 1 yıllığına Belçika ekiplerinden Royal Charleroi’ye kiralandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwaforun bir senelik geçici transferi için Royal Charleroi Sporting Club ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.