Galatasaray’da başarı sırası Okan Buruk’ta mı? Efsanelerin ardından…

Galatasaray'da Okan Buruk resmen göreve gelirken başarılı çalıştırıcıdan beklentiler büyük. Sarı kırmızılı camiada 2000 ruhunu yeniden hayata geçirmesi beklenen Buruk, Mustafa Denizli, Fatih Terim, Gündüz Kılıç ve Hamza Hamzaoğlu gibi isimlerin yakaladığı başarıyı tekrarlayıp tekrarlayamayacağı merak konusu...

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da Okan Buruk dönemi, KAP bildirimiyle resmen başladı. Paris dönüşü 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan 48 yaşındaki çalıştırıcı için bugün tören düzenlenecek. Sarı-kırmızılı takımı ayağa kaldırmaya çalışacak Buruk'tan beklentiler ve hedefler şunlar:

*Transferdeki ilk istekler şöyle: Orta sahaya 6 ve 8 oynayabilen iki oyuncu. Ayrıca bir kanat oyuncusu, bir yerli sağ bek, bir yerli bir yabancı olmak üzere iki forvet.

*Cimbom, 4-2-3-1 veya 4-1-4-1 dizilişi ile sahada olacak. İki formasyonda da kanat oyuncuları büyük önem taşıyor. Buruk; Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e çok güveniyor.

RUMENLERE SON ŞANS

Geçen sezon beklentilerin çok altında kalan Emre Kılınç, Cicaldau ve Morutan'ın sezon öncesi kampında performansları, kaderlerini belirleyecek.

*Genç oyuncular mümkün olduğunca şans bulacak. Ancak takımın asıl yükü deneyimli oyuncularda olacak.

*Aslan, sonuç ve başarı odaklı futbol oynayacak. Futbolculuk kariyerinde de teknik direktörlük kariyerinde de ‘winner' olan Buruk, bu karakterini takıma yansıtmaya çalışacak.

2000 RUHU GERİ DÖNDÜ

En büyük hayali olan Galatasaray'ın başına geçmesi, sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandırdı. Buruk ile 2000 ruhunun geri döndüğünü düşünenlerin sayısı hayli fazla.

*Çevresi, İtalya deneyimi ve bilgi birikimi, genç yaşta iki küçük camiaya kazandırdığı iki tarihi kupa ile aldığı referanslar, Buruk'un artı hanesinde yazan özellikleri.

SIRA OKAN BURUK’TA MI?

Süper Lig tarihinde geçici olarak göreve gelenler hariç Galatasaray'ı şampiyon yapan yerli teknik direktörlerin tamamının futbolculuk döneminde sarı-kırmızılı formayı giymiş olması dikkat çekiyor. Okan Buruk; Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra geleneği devam ettirmeye çalışacak. Buruk, son 32 yılda Denizli (1987) ve Terim'den (1996) sonra sezon başında Galatasaray'da göreve başlayan ilk Türk hoca oldu.

EMRE BELÖZOĞLU VE OKAN BURUK’TAN DESTEK

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hem Galatasaray'da hem de İnter'de beraber oynadığı Buruk için “Her şey o güzel gönlünce olsun Okan abim” mesajını paylaştı. Fortuna Sittard'a imza atan Burak Yılmaz da “Okan abicim kalbim her zaman seninle” ifadesini kullandı.