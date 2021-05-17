Galatasaray’da başkan adaylarından Fatih Terim açıklaması

Galatasaray’da başkanlık seçimlerinin Haziran ayına ertelenmesiyle futbolcu sözleşmelerinde yaşanması muhtemel kaosla ilgili olarak başkan adaylarından sürpriz bir hamle geldi.

Başkanlığa aday olan Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu, seçim tarihinin oyuncu ve teknik ekip kontratlarının bitmesinden sonra gerçekleşecek olması nedeniyle, yaşanacak krizin önüne geçmek için yola Teknik Direktör Fatih Terim ile devam edilmesi konusunda bir deklarasyon yayınlanması gerektiğini belirttiler.

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Gelecek sezonun yapılanması için Fatih Terim’e yetki verilmesi gerektiğini söyleyen Hamamcıoğlu, “Seçimlerin Fatih Terim’in kontratının bitimi sonrasında yapılacak olması nedeniyle; transfer ve kamp sürecinin kayıpsız geçmesi için bütün başkan adaylarını -kim kazanırsa kazansın- Fatih Terim ile yola devam edeceklerinin ifade edileceği bir ortak deklarasyona imza atmaları yönünde çağrıda bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

“EN DOĞRU VE GÜVENİLİR YOL FATİH TERİM”

Diğer başkan adayı Burak Elmas ise, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu’na yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut oyuncu kontratlarının uzatılması, yenilenmesi ve/veya feshi ve 2021-22 sezonuna yönelik takım planlaması adına yapılacak transfer görüşmeleri için acil bir eylem planı gerekmektedir. Dolayısıyla, seçimler yapılıp yeni yönetim işe başlayana kadar, futbol ile ilgili süreç ve alınacak kararlarda (her ne kadar mukavelesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olsa da) mevcut teknik direktörümüz ve divan kurulu üyemiz Sn. Fatih Terim’in rehberliğinde çalışılması en doğru ve güvenilir yol olacaktır.”