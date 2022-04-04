Galatasaray’da başkan adaylarının 4 günü kaldı, liste savaşı kızıştı

Başkanlık seçimini bekleyen Galatasaray'da Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, yönetimlerini oluşturmak için çalışıyor. Dursun Özbek’te belirsizlik var. Son gün 8 Nisan.

Mesut YILDIRIM

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30 Nisan’da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da adaylar listelerini hazırlamak için yoğun mesai harcıyor. Şu ana dek Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Ali Fatinoğlu adaylığını açıkladı. İki isim, yönetim kurulunu belirlemek için görüşmelerini sürdürüyor. 8 Nisan saat 18.00'e kadar adaylar, yönetim, sicil ve disiplin kurulu listelerini divan başkanlığına teslim etmek zorunda.

Kalan 4 gün için kulisler hareketlendi. Aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyan Dursun Özbek'in nihai kararını bugün vereceği öğrenildi.