Galatasaray’da başkan Burak Elmas açıkladı! Falcao için ödenen tazminat…

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, Radamel Falcao için ödenen sözleşme fesih tazminat bedelini açıkladı.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Eylül ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında transferlerle ilgili bilgi verdi ve oyunculara ödedikleri bonservis bedellerini de açıkladı. İşte Burak Elmas’ın sözleri…

“BÜYÜK CESARET GÖSTERDİK”

Önemli bir transfer sezonunu geride bıraktık. Galatasaray’ın 1 senelik yönetim takdiri için, 1 sene herkesi mutlu etmek için yapacak transferlere lüksü yok. Cesaret göstererek, ince eleyip sık dokuyarak, 1 dönemlik değil 4-5 sene düşünerek yaptık. Biz ve bu işin başında yer alacak teknik direktörümüz, birbirimizi anlayarak büyük bir cesaret gösterdik ve Galatasaray’da belki de ilk kez böyle bir transfer dönemi geçirdik.

“RAKİPLERİMİZ HESAPSIZ”

Galatasaray transfer döneminde eleştirildi, rakiplerimiz bizden çok daha fazla ve hesapsız transferler yapıyorlar, bunun nasıl olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum.

“EN AZ 3-4 SENELİK TAKIM”

Bazıları bizden önceki yönetim döneminde imzalanmıştı, bazılarını biz imzaladık. Bonservis ve kiralama tutarları ve ödeneceği yıllar var. Genel olarak yaptığımız transferlerde bonservis ödense bile, 1 milyon Euro altında bir oyuncu alacağı tutulmasına, yaşının genç olmasına, sözleşme süresinin uzun olmasına bakılıyor. En az 3-4 sene Galatasaray’ı bir yere taşıyacak bir ekip kurmayı hedefledik.

İŞTE FALCAO’NUN TAZMİNAT BEDELİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sözleşmesi feshedilen Radamel Falcao için ödenen tazminatı açıkladı. Divan Kurulu toplantısında konuşan Elmas, “Falcao’nun 9.6 milyon dolar brüt kontratı ve oynadığı 5 maç başına aldığı bir prim vardı. Yolları ayırırken, bu sene alacağı toplam 6,5 milyon Euro ücretten de yarı yarıya paylaşarak yolları ayırdık. Jimmy Durmaz’ın sakatlığı vardı, yolları ayırdık, ona da bir fesih tazminatı verdik, bizimle alan kulüp arasında fark oluyor, yolları ayırırken bazı arkadaşlarımıza ciddi ücretler vermek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.