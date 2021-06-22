Galatasaray’da başkan Burak Elmas ve yönetimi mazbatalarını aldı

Galatasaray Kulübü’nün 38. başkanı olan Burak Elmas ve 90. yönetim kurulu, Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı. Böylelikle sarı-kırmızılı kulüpte Elmas dönemi resmen başladı.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim de yeni yönetimin mazbatalarını almasıyla yarın (Çarşamba) yeni sözleşmeye imza atacak.

“AYDINLIK GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Törenin ardından GS TV'ye açıklamalarda bulunan Elmas, “Bir sürü tebrik mesajı aldık. Tebrik eden Galatasaraylılara, devlet büyüklerimizi teşekkür ederiz. Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Açıkçası pazar günü bu süreci başarılı bir şekilde nasıl yöneteceğimize dair planları yapmaya başladık. Şimdi yukarı çıkıp, resmen göreve başlayacağız. Camiamıza hayırlı olsun. Kıymetli katkılarıyla bu seçimde bizlerle yarışan Eşref Hamamcıoğlu, İbrahim Özdemir, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu. Galatasaray'a yakışan bir seçim yarışı oldu. Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Kimse kaybetmedi. Hep birlikte Galatasaray'ı aydınlık geleceğe taşımak için birlikte mücadele edeceğiz, birlikte başaracağız” dedi.

Kurullarının çok uzun bir süredir emek verdiğini ifade eden Elmas, “Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Hepsi çok emek verdi. Hepsi de verdikleri emekleri, yaptıkları projelerini ve planlarını uygulamak için sabırsızlar” diye konuştu.

Ailesinin duygularının sorulması üzerine ise Başkan Elmas, “Kızım yurt dışında bir tenis turnuvasında. Onunla görüntülü konuştuk. Eşim de çok mutlu. Oğlum yaz tatili sebebiyle burada, o da çok mutlu. Beraber çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Güzel bir babalar günü oldu” diye cevap verdi.

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BURAK ELMAS KİMDİR?

1974 İstanbul doğumlu. Avusturya Lisesi'nden sonra Denver Üniversitesi'nde finans ve pazarlama eğitimi aldı. İş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başladı. İngiltere merkezli, uluslararası bir lojistik şirketi kurdu. Godiva Investment ve Yıldız Grup'ta yöneticilik yaptı. Halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi. Galatasaray'daki ilk görevi 1997'de 23 yaşındayken PAF takımı sorumluluğuydu. Ardından 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. A takımdan sorumluyken Galatasaray, UEFA Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazandı. 2018'de Galatasaray Sportif A.Ş'de görev aldı. Eski başkanlardan Faruk Süren'in damadı. Evli ve 2 çocuk babası. İngilizce ve Almanca biliyor.