Galatasaray’da bir ayrılık daha! Oğulcan Çağlayan, 1. Lig’e gitti

Galatasaray, büyük umutlarla Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Oğulcan Çağlayan'ı 1. Lig ekibi Eyüpspor'a satın alma opsiyonuyla kiraladı. Oğulcan, Rizespor'dan Galatasaray'a giderken haksız feshi nedeniyle 1.2 milyon Euro ve 6 maç ceza almıştı.

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Galatasaray’ın 2020-2021 sezonu başında Çaykur Rizespor’dan kadrosuna kattığı ve transferi nedeniyle iki kulübün arasında gerginliğe neden olan Oğulcan Çağlayan, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor’a gitti.

Eyüspor, Oğulcan’ın kiralanması için Galatasaray’a 100 bin Euro ödeyecek. 25 yaşındaki Oğulcan’ın 1.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 9 maçta forma giyen 450 dakika sahada kalan Oğulcan, skora katkı yapamadı.

1. Lig’de 37 puanla 5. sırada bulunan Eyüpspor, lider Ankaragücü’nden bir maç eksikle 11 puan uzaklıkta…

OĞULCAN ÇAĞLAYAN TRANSFERİ NEDENİYLE CEZA ALMIŞTI

Galatasaray’ı transferi nedeniyle Çaykur Rizespor ve sarı-kırmızlı kulüp arasında gerginlik yaşanmıştı! Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Oğulcan Çağlayan’ın haksız fesih yaptığına hükmetmiş ve 6 maçtan men ve 1.2 milyon Euro da para cezası vermişti.

TFF Tahkim Kurulu tarafından lisansı çıkartılmayan Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor’a bu tazminatı ödemek zorunda kalmış ve Galatasaray’ın Avrupa ve Süper Lig’de oynadığı 7 resmi maçta kadroya girememişti.

Yapılan itirazlar sonrasında Tahkim Kurulu, Oğulcan’ın cezasını 3 maça indirmiş ve lisansına izin vermişti.

TFF’nin konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde;

“Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. ve futbolcu Oğulcan Çağlayan’ın Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/260 (Birleşen E.2020/274) – K.2020/394 sayılı kararına itirazları incelendi. Kurulumuz’un 08.02.2021 tarihli ara kararı gereğince Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü’ne yazılan yazıya cevap verildiği görüldü. Davalı futbolcu vekilinin 09.02.2021 tarihli dilekçesi kapsamında Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü’ne yazı yazılması talebinin reddine (oybirliği ile) karar verilerek dosyanın incelenmesine devam edildi; Yapılan müzakere neticesinde;

– Asıl davada Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Birleşen davada PFSTT 30/3 maddesi uyarınca davalı futbolcuya verilen 6 resmi müsabakadan men cezasının; 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.”

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