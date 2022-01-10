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Galatasaray’da bir numaralı aday Domenec Torrent

Galatasaray'da alınan kötü sonuçlar sonrasında 4. Fatih Terim dönemi sona erdi! Sarı-kırmızılı takım, yıllarca Pep Guardiola'nın yardımcısı olan Domenec Torrent'i İstanbul'a getiriyor.

Yayınlanma: 16:18 - 10 Ocak 2022 Güncellenme:
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Galatasaray’da bir numaralı aday Domenec Torrent

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in ayrılığı sonrasında sarı-kırmızılı takımın yeni hocası belli oldu. Galatasaray bir dönem Pep Guardiola’nın da yardımcılığını yapan Domenec Torrent için İstanbul bileti alındı.

59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, Guardiola ile birlikte Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City’de görev yaptı. Torrent, 2018 yılında MLS ekibi New York City’nin başına geçti. Burada 60 maça çıkan Domenec Torrent, 1.68 puan ortalaması tutturdu.

Son olarak 2020 Temmuz’unda Flamengo’nun başına geçen İspanyol antrenör, 5 aylık sürenin ardından kötü sonuçlar nedeniyle görevinden ayrıldı.

IŞITAN GÜN AÇIKLAMIŞTI!

Galatasaraylı yönetici Işıtan Gün kısa bir süre önce çıkan yardımcı hoca krizinde, Domenec Torrent ile Başkan Burak Elmas’ın bilgisi dahilinde irtibat kurduğunu belirterek, “Fatih Terim’in yerine değil yardımcısı olması için görüştük” sözlerini kullanmıştı. Terim ise Torrent iddialarını ilişkin, “Benim haberim yok” açıklamasını yapmıştı.

Domenec Torrent, teknik direktör olarak çıktığı maçlarda 1,76 puan ortalaması yakaladı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Torrent’in tercih ettiği oyun sistemi 4-2-3-1.

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