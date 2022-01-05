Galatasaray’da ‘bir takım’ eksik var!

Galatasaray sancılı geçen sezonun ikinci yarısını Giresunspor ile açacak. Sarı-kırmızılı takımda bu maç öncesi tam 12 eksik bulunuyor.

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Süper Lig'in ilk devresini lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde 10. sırada kapatan Galatasaray, ikinci devrenin ilk sınavında cumartesi günü Giresunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılardaki çok sayıda eksik, teknik ekibin başını ağrıtıyor.

Cimbom, bu maçta tam 12 futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak. Teknik Direktör Fatih Terim, sakat ve cezalılar nedeniyle altyapı takviyeli oyuncularla kadroyu tamamlayacak. Savunmada, Nelsson'un stoperdeki partneri Işık Kaan olacak. Forvette de elde kalan tek isim olan Halil oynayacak.

GALATASARAY’IN EKSİKLERİ