Galatasaray’da bitmeyen aşk Gomis! İşte transferin detayları

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Galatasaray kâbustan çıkış için çare arıyor. Sarı kırmızılı takım 2017-18 sezonunda 29 golle şampiyon yapan 36 yaşındaki Fransız forvet Bafetimbi Gomis'i yeniden gündemine aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de kötü gidişe ‘dur’ demek için artık vakti çok azalan Galatasaray yeni teknik direktör hamlesi Domonec Torrent’ten sonra şimdi de golcü peşine düştü. Sürpriz bir transfer zirvesi yapan sarı kırmızılı takım gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için Al-Hilal ile sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis’e kanca attı.

2017-2018 sezonunda attığı 29 golle Galatasaray’ı şampiyon yapan Gomis ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren sarı kırmızılılar 36 yaşındaki oyuncuyu İstanbul’a davet etti.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ

Yeniden sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak bakan Gomis için 1 milyon Euro gibi bir ücretin gözden çıkarıldığı öğrenildi. Bu hamleyle taraftar baskısını da biraz olsun kırmak isteyen yönetim tecrübeli golcüye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın 6 milyon Dolar’a sattığı Al Hilal’de 3.5 sezonda 147 resmi maça çıkan ve 107 gol atmayı başaran Gomis’in biraz daha fazla maaş talep ettiği ifade ediliyor.

Menajeri Patrick Mendy ile sıkı bir pazarlığa tutuşan Galatasaray’ın rakamı istediği seviyeye çekebilmesi halinde Gomis’e imza attıracağı gelen bilgiler arasında.

Gomis transferini doğrulayan Başkan Burak Elmas konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; “Çok talihsiz bir dönem yaşadık. Afrika Kupası, sakatlıklar, cezalılar… Bu seneki sonuca tecrübe olarak katkı verecek oyuncular var. Önümüzdeki günlerde bir ya da iki ismi katacağız kadromuza. Gomis görüştüğümüz isimlerden bir tanesi.”