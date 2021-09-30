Galatasaray’da Boey yeniden sakatlandı
Galatasaray'da sakatlıktan yeni çıkan ve Marsilya maçına ilk 11'de başlayan genç sağ bek Boey, mücadelenin 65. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.
UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile karşılaşan Galatasaray’da Sacha Boey sakatlık geçirdi. 9 Eylül’deki antrenmanda sakatlandığı açıklanan ve tedavisinin ardından Marsilya karşılaşmasıyla formasına kavuşan genç sağ bek, yeniden sakatlandı.
Boey, 64. dakikada sakatlanarak 65. dakikada yerini Yedlin’e bıraktı.