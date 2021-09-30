SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Galatasaray’da Boey yeniden sakatlandı

Galatasaray'da sakatlıktan yeni çıkan ve Marsilya maçına ilk 11'de başlayan genç sağ bek Boey, mücadelenin 65. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Galatasaray’da Boey yeniden sakatlandı

UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile karşılaşan Galatasaray’da Sacha Boey sakatlık geçirdi. 9 Eylül’deki antrenmanda sakatlandığı açıklanan ve tedavisinin ardından Marsilya karşılaşmasıyla formasına kavuşan genç sağ bek, yeniden sakatlandı.

Boey, 64. dakikada sakatlanarak 65. dakikada yerini Yedlin’e bıraktı.

Fatih Terim, Marsilya-Galatasaray maçındaki olaylara müdahale etti İlginizi Çekebilir Fatih Terim, Marsilya-Galatasaray maçındaki olaylara müdahale etti
Avrupa Fatih Terim Futbol Galatasaray UEFA UEFA Avrupa Ligi