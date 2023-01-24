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Galatasaray’da Boey’in yerine aday Mert Müldür

Galatasaray'da Fransız sağ bek Sacha Boey için ilk teklif, 10 milyon Euro ile Sporting Lizbon’dan geldi. Van Aanholt da gidecek. Sassuolo’dan Mert Müldür, Cimbom’un listesinin ilk sırasında...

Mesut YILDIRIM
Yayınlanma: 10:03 - 24 Ocak 2023 Güncellenme:
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Galatasaray’da Boey’in yerine aday Mert Müldür

Ara transfer döneminde bek transferi yapması beklenen Galatasaray'da gündem yoğun. Sarı-kırmızılıların bu sezonki en formda isimlerinden biri olan Sacha Boey için ilk teklif, 10 milyon Euro ile Sporting Lizbon'dan geldi.

SADECE 2 MAÇA ÇIKABİLDİ

Van Aanholt'u da gönderecek Cimbom'un iki beke takviye yapması bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle Sassuolo ile bu sezon sadece 2 maça çıkabilen Mert Müldür, listenin ilk sırasında. Aslan'ın elinde sağ bek olarak Boey ve Dubois, sol bek olarak da Van Aanholt, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş bulunuyor.

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