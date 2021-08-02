Galatasaray’da Burak Elmas iki yıldıza kapıyı gösterdi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, takımın en yüksek maaşlarını alan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Merkez Hakem Kurulu Semineri sonrasında açıklamalarda bulundu ve sarı-kırmızılı takımın iç ve dış transferdeki son durumunu net bir ifadeyle ortaya koydu. Elmas, Morutan için görüşme yapmadıklarını belirtirken, takımın en yüksek maaş alan oyuncuları Falcao ve Feghouli ile görüşerek kendilerinin takım bulmalarını gerektiği ifade etti.

Burak Elmas’ın açıklamaları şöyle;

– Birçok oyuncuyla ilgili menajer bazlı pazarlama aktiviteleri yapılıyor. Morutan için hiçbir resmi görüşme olmadı. Hatta şunu söyleyebilirim, olmayacak. Tüm futbolcular ve menajerleriyle kendim görüşüyorum. Hiçbir aracı kullanmıyoruz. Halil Dervişoğlu için kulübünün gelecek sezonki kadro planlamasını bekliyoruz.

– Falcao ve Feghouli ile konuştum ve görüştüm. Güzel hizmetleri oldu ancak bu ücretleri ödememizin mümkün olmadığını ve kulüp bulmaları gerektiğini ifade ettim. Bu yönetimin kararıdır. Fatih Hoca’nın teknik kararları olabilir. Ona göre hareket ederiz.

– Kulüpler ile aracı kullanmadan görüşüyorum. Halil Dervişoğlu için görüştüm. Kulübü bir karar vermedi henüz. Karar verince tekrar görüşeceğiz.