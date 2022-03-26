Galatasaray’da Burak Elmas’ın zor sınavı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, koltuğa oturduktan sonra en yoğun tepkilerle bugün karşılaşacak. Hem sportif başarısızlık hem de idari sorunlar nedeniyle hedef tahtasına oturtulan Elmas, ibra oylamasında çok ter dökecek.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da gözler bugün yapılacak olağan mali genel kurula çevrildi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 10.00'da başlayan kritik toplantıda merhum Başkan Mustafa Cengiz'in son dönemi ile mevcut Başkan Burak Elmas'ın ilk dönemi için (mali-idari) ibra oylaması yapılacak. Cengiz'in ibra olmadığı genel kurulda çıkan sorun yüzünden, son genel kurulda kapalı oylama yapılmıştı. Bugünkü toplantıda divan başkanlığı öncelikle oylamanın kapalı ya da açık yapılmasını üyelerin oyuna sundu ve kapalı oylama kararı çıktı.

Öte yandan Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim’in divana katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Terim katılmamayı tercih ederken ekibinden Necati Ateş ve Şükrü Hanedar kongreye katıldı.

SÖZCÜ, camianın bu gergin gününde kulislerin nabzını tuttu:

DOSYA YENİDEN AÇILACAK

– Elmas, oylamanın açık yapılmasını istiyor. Ancak oylamanın kapalı yapılmasını isteyen ciddi bir çoğunluk da var.

– Seçim vaatlerinin uzağında kalan Elmas, hedef tahtasına konulacak.

– Yönetici Işıtan Gün'ün kadınlar hakkındaki eski tweet'leri ve Cengiz döneminde yaptığı ürün anlaşması, baş ağrıtacak.

– Elmas'ın geçen ay gündeme getirdiği ‘menajer komisyonu dosyası' ile ilgili tartışmalar yaşanacak.

– Florya'da çalınıp satıldığı iddia edilen ve mahkemeye taşınan ürün satışı gündeme gelecek.

KRİTİK SÜREÇ: İHRAÇ OYLAMASI

Gergin geçmesi beklenen kongrede ibradan önce bazı üyelerin ihracı ile ilgili de oylama yapılacak. Geçmiş dönemde liseli gençlerin başvurularını usulsüzlük gerekçesiyle kabul etmeyen Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş için genel kurula 3 gün kala ihraç kararı verilmesinin gerginliği artırdığı belirtiliyor. Erdoğmuş ile ilgili karar, kongrede belirleyici olacak.