Galatasaray’da Burak Elmas’tan ibra edilmeme kararına dava

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetici mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.

Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari yönden ibra edilmeme kararının iptalini ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı yönden ibra edildiklerinin tespitini istedi.

ELMAS: SEÇİMİ ETKİLEYECEK BİR TALEBİMİZ YOK

Konuyla ilgili NTV Spor’a konuşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, “İdari İbrasızlığa karşı dava açma süremiz 30 gündü. Seçim sürecinin ve listelerin verilme süresini bekledik. Bugün başvuru için son gündü. Tedbir talebi ya da genel kurulun iptaline yönelik bir başvurumuz yok. Sadece yönetimin üzerindeki ibrasızlık kararın kalkmasına yönelik bir başvuru. 30 Nisan'daki seçimi etkileyecek herhangi bir talebimiz yok” dedi.