Galatasaray’da Columbus Projesi polemiği

Galatasaray'ın seçim gündemini değiştiren tartışma... Kulübü ekonomik krizden kurtarma formülü olarak sunulan ‘şirket birleşimi’ projesi paylaşılamıyor. Eşref Hamamcıoğlu da eski yol arkadaşı, yeni rakibi Cemal Özgörkey de ‘proje benim’ diyor...

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da birinci gündem seçim, gerçek sıkıntı ise mali kriz. Yeni yönetim koltuğa oturur oturmaz yaklaşık 80 milyon TL'lik nakit ihtiyacı ile yüz yüze kalacak.

Kısa vadede transfer ile Bankalar Birliği geri ödemesi, uzun vadede ise Kemerburgaz Tesisleri ve gayrimenkul projeleri yeni yönetimi zorlayacak. İşte bu krize bulunan çözümlerden ‘Columbus Projesi' iki adayı karşı karşıya getirdi.

Eşref Hamamcıoğlu, 2021'de kaybedilen seçimde yanında yer alan ancak şu anda Dursun Özbek'in listesinden rakibi olan Cemal Özgörkey ile projeyi paylaşamadı. Eşref Hamamcıoğlu ve Cemal Özgörkey, 2021’deki seçimde düzenledikleri basın toplantısında ‘Colombus Projesi’nin tanıtımını birlikte yapmışlardı. Hamamcıoğlu’nun o dönem “Gerçekten devrim niteliğinde bir proje olacak” dediği proje için Özgörkey de “Değerlerimizi toprağın altından çıkartıp, uyandırıp önümüzdeki 3 yıl içerisinde hak ettikleri değere getirmek için bu projeyi oluşturduk” ifadelerini kullanmıştı.

‘KİM KAZANIRSA UYGULAMALI'

Hamamcıoğlu, “Columbus Projesi, bizim ekibimizin projelerinden bir tanesiydi ve asıl mimarları da halen bizimle bu projeyi devam ettiriyor. Lütfen kurumsal hafızaya ve emeğe saygı! Sayın Özgörkey sadece bu projenin ismini bulan kişidir” mesajını paylaştı. Buna karşılık gecikmedi. Cemal Özgörkey, “Bu projenin içi dışı, ismi cismi her şeyi ben ve iki arkadaşıma aittir. Geçen sene yüzüne bakılmayan proje şimdi kıymetli oldu. Gurur duyuyorum. Bu proje, devlet' projesi gibi bir Galatasaray projesi olmalı. Kim kazanırsa kazansın devam ettirilmeli” ifadelerini kullandı.

COLUMBUS PROJESİ NEDİR?

Bir şirket birleşimi projesi olan ‘Columbus Projesi', kulüp bünyesindeki Dijital A.Ş, Pazarlama A.Ş ile Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş'yi tek bir çatı altında birleştirmeye dayanıyor. Kulübün, aracılardan kurtulup ürünleri doğrudan satarak yüksek gelir sağlaması ana fikir. Üç yıl sonunda hedeflenen gelir 2.5 milyar TL yani Galatasaray'ın mevcut borcuna denk.

CEMAL ÖZGÖRKEY: KAOTİK YAPI YÜZÜNDEN…

Cemal Özgörkey, projeyi başkan seçildikten sonra Burak Elmas'a sunduklarını anlattı: “Burak Elmas'a bunu sunduk. İzah ettik. Fakat kaotik yapıdan dolayı hayata geçirilmedi. Hamamcıoğlu, benim senin demek yerine hayata geçirirse çok mutlu olacağız.”