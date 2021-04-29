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Galatasaray’da corona sayısı artıyor

Galatasaray'da Perşembe günü 3 futbolcunun corona virüse yakalanmasının ardından bir futbolcuda daha pozitif sonuç elde edildi. Sarı-kırmızılı takımda corona olan futbolcu sayısı 4'e yükseldi.

Güncellenme: 18:09, 29/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Galatasaray’da corona sayısı artıyor

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray’da iki gün önce açıklanan 3 corona vakasının ardından sayı 4’e yükseldi. Konyaspor maçı öncesi yapılan testlerde 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı takım akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 1 futbolcunun daha sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray’dan yapılan açıklama şöyle;

“Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü”

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