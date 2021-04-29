Galatasaray’da corona sayısı artıyor

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray’da iki gün önce açıklanan 3 corona vakasının ardından sayı 4’e yükseldi. Konyaspor maçı öncesi yapılan testlerde 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı takım akşam saatlerinde yaptığı açıklamada 1 futbolcunun daha sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray’dan yapılan açıklama şöyle;

“Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü”