Galatasaray’da coronaya yakalanan futbolcu sayısı artıyor

Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk'e yapılan corona virüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

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Süper Lig’in 20. haftasında Cumartesi günü sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da iki futbolcu daha coronaya yakalandı.

Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt’un tatil için gittiği ülkesinde test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk’ün de testleri pozitif çıktı.

GALATASARAY’IN AÇIKLAMASI

“Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.”