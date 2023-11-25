Galatasaray’da Davinson Sanchez sakatlandı
Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Davinson Sanchez, Alanyaspor maçının 79. dakikasında sakatlanarak kenara geldi.
Tredyol Süper Lig’in 13. haftasında Alanyaspor’u 4-0 mağlup eden Galatasaray’da sakatlık yaşandı.
Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Maçın 77. dakikasında sakatlanan Sanchez, sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında 79. dakikada yerini Victor Nelsson’a bıraktı.
Kolombiyalı oyuncunun son durumu için sarı-kırmızılı kulüpten resmi açıklama bekleniyor.
Galatasaray, 29 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Manchester United’ı sahasında ağırlayacak.