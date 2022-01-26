Galatasaray’da, DeAndre Yedlin ve Atalay Babacan ayrılığı

Galatasaray'da iki futbolcu ile yollar ayrıldı. Geçen sezon transfer edilen sağ bek DeAndre Yedlin'in sözleşmesi feshedilirken, genç futbolcu Atalay Babacan ise kiralık olarak gönderildi.

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Galatasaray, ABD’li oyuncu Roselle Yedlin karşılıklı olarak yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Takımımıza sağladığı katkılar için Yedlin'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz” denildi.

Geçen sezon İngiliz ekiplerinden Newcastle'dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını giydiği 36 resmi maçta 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

ATALAY BABACAN DA GİTTİ

Öte yandan Galatasaray’ın genç futbolcusu Atalay Babacan da Ümraniyespor’a kiralandı. TFF 1. Lig ekibine giden Atalay Babacan hakkında “Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan’ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır” denildi.