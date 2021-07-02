Galatasaray’da değişim defanstan başlıyor

Galatasaray’da Fatih Terim, yeni bir yönetim, yeni bir takım ve yeni bir heyecanla beşinci dönemine şampiyonluk parolasıyla girdi. Fatih Terim, hazırlık etabının ilk ayağında takım savunmasını hem mantalite hem de oyuncu bazında değiştireceğinin de sinyalini verdi. Alpaslan Öztürk ile kulübeyi takviye eden Galatasaray, şimdi de ilk 11'deki değişim için kolları sıvadı. Yedlin ve Luyindama'yı yeni sezonda düşünmeyen Terim satılmaları için onay verdi.

Sağ beke düşünülen isim Udinese'den Jens Stryger Larsen. 30 yaşındaki Danimarkalı, kontratının son yılında. Sol bekte de değişim olacak. Saracchi'nin biten kiralık sözleşmesinin uzatılmaması halinde pek çok isim düşünülüyor ama Werder Bremen'den Ludwig Augustinsson liste başı durumuna geldi.

Stoperde ise Fatih Terim'in aklında Kaan Ayhan var. Milli futbolcunun, Marcao'nun yeni partneri olabileceği ifade ediliyor. Böylece sarı-kırmızılı savunmaya dinamizm kazandırılması hedefleniyor.