Galatasaray’da dev revizyon! 3 isim yolcu…

Galatasaray'da revizyon zamanı... Luyindama’nın Antwerp’e kiralanması an meselesi. Assunçao ve Babel’in de gönderilmesiyle açılacak olan yabancı kontenjanı yeni takviyelerle dolacak.

Mesut YILDIRIM

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Sezonun devre arasına Antalya galibiyetiyle giren Galatasaray'da gündem transfer… Sarı-kırmızılılarda Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim'in ortak yürüttüğü çalışmalarla köklü değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Luyindama'ya Belçika'dan Antwerp talip oldu. Kiralamada anlaşmaya varılırken satın alma opsiyonu konusunda görüşmeler sürüyor.

LİSTE BİR HAYLİ KALABALIK

Assunçao’nun kiralık sözleşmesi feshedilecek. Babel de bir başka kulübe kiralanacak. Yabancı kontenjanında yer açacak olan yönetim, savunmaya, 10 numara ve forvete takviyeler yapacak. Cimbom, Rapid Wien'de forma giyen Ercan Kara'yı 200 bin Euro karşılığında transfer

etmek istiyor. Taxiarchis Fountas da listede yer alıyor. Piatek, Muriqi ve Bakambu'yla da görüşülecek.