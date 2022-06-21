Galatasaray’da Domenec Torrent dönemi sona erdi

Galatasaray, teknik direktör Domenec Torrent ve yardımcıları ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Galatasaray’da 5 ay süren Domenec Torrent dönemi sona erdi. Galatasaray Kulübü, Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmelerinin feshedildiğini duyurdu.

Galatasaray Kulübü’nün resmi internet hesabından yapılan açıklamada “Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay'ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir” ifadelerine yer verildi.

5 AY GÖREVDE KALDI

Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak 2022 tarihinde Galatasaray’a imza atan Domenec Torrent dönemi 5 ay sürdü. Bu süreçte sarı-kırmızılı takımın başında 20 maça çıkan 59 yaşındaki İspanyol teknik direktör, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

İspanyol teknik adam Galatasaray’ın başında, Süper Lig’de 18 maça çıkarken, bu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 maça çıkan Torrent, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Süper Lig'de 25 puan toplayan Torrent, 1.3 puan ortalaması tutturdu ve ligi 13. sırada tamamladı. 59 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'ın başında 2 derbiye çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, Fenerbahçe'ye de deplasmanda 2-0 mağlup oldu.