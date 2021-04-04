Galatasaray’da düğün isyanı! İrfan Can tepkisini gösterdi

Galatasasray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Levent Şahin'in Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin düğününü ima etmesi dikkat çekti. Hatayspor maçı öncesi Şahin, “Hocamız burada olsaydı eminim ki daha farklı şeyler söyleyecekti. 2 as oyuncumuzu düğünde corona virüse kurban verdik” diyerek Covid-19 isyanında bulundu.

Eski Galatasaraylı futbolcu Yalçın Ayhan, “Mağlubiyetin sebebi ne teknik kadro, ne taktik ve ne sistem. Hepsinin tek sebebi İrfan Can'ın düğünü!” tweet’ini attı. Fenerbahçeli futbolcu da bu paylaşımı beğenerek tepkisini ortaya koydu.