Galatasaray’da Dursun Özbek’e adaylık baskısı

Galatasaray'da camia, güçlü bir yönetim kadrosuyla kulübün 2 yıl yönetilmesini istiyor. Hamamcıoğlu, Özbek yarışa girerse; eski başkanın listesine girip yarıştan çekilebilir. Elmas ise kadrosunu yenilemek için uğraşıyor.

Mesut YILDIRIM

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11 Haziran'da bir kez daha sandığa gitmeye hazırlanan Galatasaray'da ‘çatı aday' formülü ağır basmaya başladı. SÖZCÜ'nün daha önce duyurduğu gibi camia, Dursun Özbek'in başkanlığında, güçlü bir yönetim kadrosuyla kulübün 2 yıl yönetilmesini istiyor. Üyelerin Özbek'e başkanlığa adaylığını koyması için baskı yaptığı belirtiliyor.

HAMAMCIOĞLU ÇEKİLEBİLİR

Eski başkanın yarışa girmesi durumunda Hamamcıoğlu çekilebilir. Özbek aday olursa, Hamamcıoğlu'nu listesine almasına kesin gözüyle bakılıyor. Burak Elmas'ın yarışa yeniden girip girmeyeceği de ‘çatı aday' sürecine bağlı. Seçim kulislerini sürdüren ve karar aşamasında olan Elmas'ın aday olması durumunda yönetim kurulu listesinin en az yarısını değiştirmeyi planladığı öğrenildi.