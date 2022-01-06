Galatasaray’da eksiklere bir yenisi daha eklendi! Fatih Terim’in kadro sıkıntısı

Sezonun ikinci yarısını Giresunspor maçı ile açacak olan Galatasaray'da eksiklere bir yenisi daha eklendi. Sakat, corona virüsüne yakalanan ve milli takımlarına giden futbolcular nedeniyle 13 futbolcusundan yoksun kalan Fatih Terim, kadro kurmakta zorlanıyor.

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Süper Lig’de ikinci devrenin ilk sınavında cumartesi günü Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da eksiklere her gün bir yenisi ekleniyor. Teknik Direktör Fatih Terim, eksik futbolcu sayısı nedeniyle Giresunspor karşısına çıkaracağı kadroyu kurmakta zorlanıyor.

Sakat, corona virüsüne yakalan, cezalı ve Afrika Kupası için milli takımlarına giden futbolcular nedeniyle Fatih Terim, Giresunspor maçına 13 futbolcusundan yoksun çıkacak. Son olarak Taylan Antalyalı’ya yapılan corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle Fatih Terim, orta sahada da sıkıntı yaşayacak.

Fatih Terim’in, eksikler nedeniyle altyapı takviyeli oyuncularla kadroyu tamamlayacak.

TEKNİK EKİPTE DE EKSİK VAR

Öte yandan Taylan Antalyalı ile birlikte Yardımcı Antrenör Selçuk İnan ve Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal’ın da corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Selçuk İnan, Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı için ilgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlandığı belirtildi.

GALATASARAY’IN EKSİKLERİ

Fernando Muslera

Mbaye Diagne

Luyindama

Van Aanholt

Fatih Öztürk

Alpaslan Öztürk

Marcao

Kerem Aktürkoğlu

Arda Turan

Sacha Boey

Mostafa Mohamed

Sofiane Feghouli

Taylan Antalyalı