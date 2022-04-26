Galatasaray’da en iyisi Kerem Aktürkoğlu! 12 milyon TL puan primi…

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performansla yıldızını parlatan Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon 300 bin TL'lik puan primi kazandırdı.

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Galatasaray’da kötü giden sezonda yıldızını parlatan Kerem Aktürkoğlu kulübe ciddi anlamda maddi katkı da sağladı. Geçtiğimiz sezon 3. lig ekibi 24 Erzincan’dan gelerek bu yıl takımın değişmezi olan Kerem attığı goller ve aldığı puanlarla sarı kırmızılı kulübün kasasına pozitif etki yarattı.

Altay maçında da attığı tek golle 3 puanı getiren 23 yaşındaki genç yıldız gol sayısını 9’a çıkardı. Bu sezon 3 de asist yapan Kerem Galatasaray’ın aldığı 12 puana direkt katkı sağladı. Aslan TFF’den bu puanlar sayesinde 12 milyon 300 bin TL’lik puan primi toplamış oldu.

Kerem Aktürkoğlu bu performansıyla son 12 yılda Galatasaray formasıyla ligde en çok gole katkı veren yerli kanat oyuncusu olmayı da başardı. Son olarak 2009-2010 sezonunda Arda Turan, Süper Lig’de 29 maçta forma giyerken 7 gol ve 14 asistle tam 21 gole direkt katkıda bulunmuştu. Tüm kulvarlara bakıldığında ise Kerem’in bu sezon tam 48 resmi maçta sahaya çıkması dikkatleri çekiyor.

22 GOLE KATKI YAPTI

Sadece 1 maçta sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayan milli futbolcu 12 gol ve 10 asistle 22 gole katkı yapmayı başardı. Galatasaray ile 2026 Haziran’a kadar sözleşmesi olan Aktürkoğlu bu sezon 33 maçta forma giydi. Avrupa takımlarının da yakın takibinde olduğu bilinen Kerem Aktürkoğlu’nun piyasa değeri 15 milyon Euro.

Bu yıl 6 milyon 730 bin TL’lik yıllık ücrete oynayan Kerem Aktürkoğlu, takımda kalırsa gelecek sezon 8 milyon TL, 2023-24 sezonunda 10 milyon TL, son 2 sezon ise 1’er milyon TL artışla devam edecek.