Galatasaray’da en kritik karar! İlk teklif Marco Rose’a yapıldı…

Galatasaray'da yerli hoca adayı olarak Okan Buruk gündemde ama camiadaki bazı kesimlerin Terim baskısı, Özbek ve ekibini zorluyor. Yönetimin ilk teklif götürdüğü isim ise Marco Rose oldu.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in “Yeni teknik direktörü birkaç gün içinde açıklayacağız” şeklindeki sözlerinin ardından camiada geri sayım başladı. Yerli hoca adayı olarak öne çıkan isim Okan Buruk olsa da Özbek'in kazanmasında önemli rol oynayan bazı isimlerin “Yarım bıraktığı işi tamamlasın” diyerek Fatih Terim'i işaret ettiği öğrenildi. Pek çok yönetici ise genç oyunculara verdiği önem nedeniyle Marco Rose'u istiyor.

Florya'nın yeni sorumlularından biri olması beklenen Cenk Ergün'ün 1+1 yıllık kontrat önerdiği 45 yaşındaki Alman hocanın ekibi ile birlikte 5.5 milyon Euro talep ettiği ve 5 transfer istediği öğrenildi.

ASLAN’IN İLACI XEKA



Geçen sezon en çok sıkıntı yaşanılan bölge olan orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın gündemindeki öncelikli isim Xeka… Fransız ekibi Lille ile kontratı sona eren 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun menajeri ile ilk temasın kurulduğu belirtiliyor. Çift yönlü (8 numara) oynayabilen Portekizli futbolcunun talipleri arasında CSKA Moskova da yer alıyor ancak Rusya'ya uygulanan ambargo nedeniyle Xeka için Cimbom bir adım önde. Xeka, geçen sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 23 maçta 3 gol atmıştı.