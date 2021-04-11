Galatasaray’da Falcao ve Kerem hastaneye kaldırıldı

Süper Lig’in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Fatih Karagümrük ile oynanan lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar hâlinde 5'e 2 pas oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde pas çalışması üzerinde durulurken, ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray’ın antrenmanında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Çalışma sırasında bir pozisyonda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. Yere yığılan iki futbolcuya sağlık ekibi hemen müdahale etti. Falcao ve Kerem ilk müdahalenin ardından gerekli tetkikleri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. İki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DEANDRE YEDLIN’İN SAĞLIK DURUMU

Martin Linnes ve Arda Turan, günü tedaviyle geçirdi. Fatih Karagümrük maçında aldığı darbenin ardından sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin'in yapılan tetkiklerini sonrası sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi ve tedavisine başlandı. Deneyimli sağ bekin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına 13 Nisan Salı günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.