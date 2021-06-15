Galatasaray’da Falcao’nun corona testi pozitif çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray’da milli takımlardaki futbolcular dışındaki diğer isimler antrenmanlara katılmaya devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden çalışmalara antrenmanla devam etti. Antrenmanda diğer futbolcuların yanı sıra corona virüsü testi pozitif çıkan Radamel Falcao katılmadı.

Yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ikinci günde iki gruba ayrılan sarı-kırmızılı takımda Atalay Babacan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Gökay Güney, İsmail Çipe, Jesse Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel sağlık kontrolünden geçti.

Diğer grup ise Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda koşu çalışmaları yaptı.

Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya hâlihazırda milli takımları ile birlikte olan oyuncular Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün, Mostafa Mohamed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, sağlık ekibimiz tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD'de olan Omar Elabdellaoui, sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz ve geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanan ve sağlık ekibimiz tarafından takibi sürdürülen Radamel Falcao idmanda yer almadı.