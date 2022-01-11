Galatasaray’da Fatih Terim dönemi 30 saniyede bitti! O sözler…

Galatasaray'da kritik toplantı statta yapıldı. Burak Elmas, “Yönetim olarak teknik direktör değişikliğine karar verdik hocam. Sportif A.Ş’de devam edebilirsin” dedi. Fatih Terim, “Konuşacak bir şey yok” yanıtını verdi, yollar ayrıldı.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi dün itibarıyla sona erdi. Son zamanlarda Başkan Burak Elmas ile Terim arasında başlayan soğuk savaşta sona gelindi ve tecrübeli teknik adam ile 30 saniye içinde yollar ayrıldı. Ayrılığın ateşi Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor faciasıyla yanmıştı… Yöneticiler, Başkan Elmas'tan Fatih Terim'le yolların ayrılmasını istedi. Elmas, ekibinden süre istedi ama Giresunspor yenilgisiyle birlikte ortak karar verildi.

TELEFON KRİZİ YAŞANDI

Giresunspor maçının ardından Elmas'ın Terim'i telefonla arayıp görüşmek istediği ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın, telefonları açmadığı öğrenildi. İkili dün Nef Stadı'nda bir araya geldi. Elmas, “Hocam hoş geldin. Yönetim olarak teknik direktör değişikliği kararını aldık. Kabul ederseniz Sportif A.Ş'de yönetici olarak devam edebilirsiniz” görüşünü belirtti. Fatih Terim, “Hayırlısı olsun, konuşacak bir şey yok” dedi ve 4. Terim dönemi 30 saniyede bitti.

TORRENT KIRGINLIĞI

Terim’in, Burak Elmas'ın kendisinden habersiz Domenec Torrent ile görüşmesinden dolayı rahatsız olduğu öğrenildi. Tecrübeli hoca tazminat ödenmesini istemedi. Yönetim de 68 yaşındaki teknik adama, 1 yıllık maaşı olan 21 milyon TL'nin ödenmesini kararlaştırdı. Bu arada İdari Direktör Şükrü Hanedar, Sportif Koordinatör Fatih İbradı, Medya Sorumlusu Eray Sözen, Tesis Müdürü Fahri Yılmaz ve yardımcısı Ender Uysal'ın görevine de son verildi.

ADIM ADIM AYRILIK GELDİ

Fatih Terim'in projeleri kısa sürede olumsuz sonuçlandı, gençlik aşısı ilk planda tutmadı.

Yönetim, teknik heyette değişim istedi ama tecrübeli hoca bunu kabul etmedi.

Devre arası transfer döneminde 5 takviye talebi Başkan Elmas tarafından reddedildi.

Gedson ve yedek kaleci önerisi Terim tarafından yetersiz görüldü.

5 YILDA 4 KUPA

Fatih Terim, 2017'de 4. dönemine start verdi. 176 maça çıkan tecrübeli teknik adam, 97 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 yenilgi aldı, puan ortalaması 1.85 olarak kayıtlara geçti. 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşayan Terim, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.

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