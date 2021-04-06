Galatasaray’da Fatih Terim sesleri

Galatasaray’da başkanlık seçimine kısa bir süre kala kulislerde Fatih Terim'in adı anılmaya başladı. Teknik direktörlüğünde UEFA Kupası zaferi ve 8 lig şampiyonluğu kazanan Fatih Terim'in bir diğer hayalinin Galatasaray'da başkanlık olduğu biliniyor. Bazı genel kurul üyeleri bu konuda tecrübeli hocaya adaylığı konusunda baskı yapmaya başladı. Bu isimlerin başında gelen Ahmet Yüce'nin Terim'le görüşmelere başladığı öğrenildi. İki isim arasından tek bir aday çıkacak.

ERDEN TİMUR LİSTEDE

Başkanlık konusunda çizilen yol planında Yüce, başkanlık görevine gelirse Fatih Terim'in Sportif A.Ş'nin başına geçeceği ve futbolun tek patronu olacağı ileri sürüldü. Terim, başkanlık adaylığını açıklarsa listesinde Ahmet Yüce ile NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un da yer alacağı öğrenildi. Yakın çevresine bu konuda kararsız olduğunu belirten Fatih Terim'in somut adım atması halinde çalışmaların hız kazanacağı ifade edildi.

VAHDETTİN ENGİN DERAHL İSTİFA EDİN

Fenerbahçeli olmasıyla bilinen Galatasaray Lisesi müdürü Prof. Dr. Vahdettin Engin, “Taraftarlığı bırakıp bir spor tarihçisi olarak değerlendirdiğim zaman 1959 öncesi şampiyonlukların tescil edilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi açıklama yaparak “Maalesef zaman yine bizi haklı çıkardı. Rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesini belirten Vahdettin Engin'i derhal istifaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.