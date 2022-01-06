Galatasaray’da Fatih Terim var, kriz yok!

Galatasaray'da başkan, yönetim ve hoca arasındaki olası tehlike kısa sürede çözüldü. Başkan Burak Elmas, Florya’da Fatih Terim’le bir araya geldi ve sorunlar giderildi. Yönetim de “Her zaman hocamızın arkasındayız” diyerek destek çıktı.

Mesut YILDIRIM

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Cimbom’da 1 haftadır gündemi meşgul eden tehlikeli gerginlik büyümeden sona erdi. Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas arasında yaşanan ufak çaplı kriz tatlıya bağlandı.

Başta Elmas olmak üzere tüm yöneticiler Terim'e destek çıktı. Yönetimin şikâyeti, dışarıya bilgi sızdırılması. Tecrübeli hocanın yaptığı yazılı açıklamanın ardından Florya'ya çıkarma yapan Elmas, önceki gece sosyal medyadan önemli bir mesaj yayımladı.

Galatasaray Başkanı şu açıklamayı yaptı:

“TEK VÜCUDUZ”

“Son günlerde Sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Yönetim Kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir.”