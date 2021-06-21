Galatasaray’da Fatih Terim yeniden takımın başında

Galatasaray’da Fatih Terim dönemi devam ediyor… Burak Elmas’ın başkan seçilmesinin ardından mazbata almadığı için henüz sözleşmesi resmi olarak yenilenmeyen Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı.

Eşofmanlarıyla antrenman sahasına gelen Terim, ilk önce çalışanlarla selamlaştı ve ardından futbolcularla bir araya geldi.

“Hayırlı olsun bakalım hepimize” diyen Terim, ardından yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

ÖNCE MAZBATA SONRA YENİ SÖZLEŞME

Galatasaray Kulübü’nün 38. başkanı olan Burak Elmas, seçim öncesinde belirttiği gibi Fatih Terim ile yola devam edecek.

Başkan Elmas, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız” ifadelerini kullandı.