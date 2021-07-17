Galatasaray’da Fatih Terim yöneticilerle buluştu… Panik transfer yok hata yok

SARI-KIRMIZILILARDA taraftarlar transfer bekliyor ancak Fatih Terim kendine ve takımına güveniyor. Florya'da yenen istişare yemeğinde bu bir kere daha görüldü.

Galatasaray idarecileriyle bir araya gelen Terim, durum değerlendirmesinde bulundu. Yemekte, futbolcuların performansı masaya yatırıldı, aynı zamanda transferlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Terim, PSV maçı öncesi yöneticileri rahatlatan ifadeler kullandı.

BİR FUTBOLCU GELEBİLİR

“TAKIMIMA güveniyorum” diyen Fatih Terim, “İyi çalışıyoruz. Kadromuz belli bir seviyenin üzerinde. Geçmişte acele etmenin sıkıntılarını yaşadık. Şu anda acil bir durum görülmüyor. Panik transferine gerek yok. Acele edip hata yapmak bizi daha kötü duruma düşürür” ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, taraftardan gelebilecek olası tepkilere karşı da “Ben ne kadar uğraştığınıza şahidim. Sonuna kadar yanınızdayım” mesajını vererek yönetime destek olacağını gösterdi. Yine de yönetim PSV maçına kadar bir transferi bitirmeyi planlıyor.

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KURZAWA DA MASADA

GALATASARAY profesyonelleri, sol bek konusunda Fatih Terim'in kararını bekliyor. Terim, ilk etapta Van Aanholt ismi üzerinde yoğunlaşmış ancak bonservisi elinde olan Alioski ile her konuda anlaşılmıştı. Son olarak Kurzawa imkanı doğunca yeni bir masa kuruldu. Yönetim, PSG'nin yıldız futbolcusunu uygun şartlarda kiralama fırsatını değerlendirmek adına girişimlerde bulundu. Üç oyuncunun da detaylı dosyasını inceleyecek tecrübeli çalıştırıcı, son sözü söyleyecek.