Galatasaray’da Fatih Terim’den Göztepe maçı için değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, savunmada hatalar yapan Yedlin’i Göztepe maçında kulübeye çekip Alpaslan’ı ilk 11’e sürebilir. Cimbom, son haftalarda bu bölgeden rakiplere çok pozisyon verdi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da savunma alarm veriyor. Son 32 yılın en kötü ikinci ilk 6 haftasını geçiren Galatasaray, kalesini gole kapatamıyor ve savunmanın sağ bölgesi aksıyor. Avrupa dahil olmak üzere oynadığı 13 resmi maçın sadece ikisinde kalesini gole kapatabilen (Giresun 2-0, Lazio 1-0) sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim defans hattının performansından hiç memnun değil.

Boey'in sakatlığı, stoperde Marcao'nun cezası nedeniyle ideal 4'lüsünü kuramayan tecrübeli çalıştırıcının, Yedlin'in yerine sağ bekte Alpaslan, stoperlerde de Nelsson-Luyindama ikilisine görev vermesi bekleniyor.

KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR

Ligde 4 maçtır galibiyet alamayan ve son 2 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, bugün saat 19.00'da Göztepe'yi ağırlayacak. Aslan, evinde kazanıp hem kötü gidişata dur demek hem de zirveden daha fazla uzaklaşmamak istiyor.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Alpaslan (Yedlin), Nelsson, Luyindama, Aanholt, Berkan, Taylan, Morutan, Kerem, Cicaldau, Halil

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Tijanic, Lourency, Ndiaye

Saat: 19.00

Stat: Türk Telekom

Hakem: Ali Şansalan