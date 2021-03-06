Galatasaray’da Fatih Terim’den ortaya neşter!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor karşısında orta saha kurgusunda değişikliğe gidecek. 4 haftadır üst üste oynayan Emre Kılınç-Etebo-Gedson üçlüsünü Terim zorlu maçta bozacak.

Ankaragücü yenilgisine ve söz konusu futbolcuların bu maçta sergilediği beklentilerin altında kalan performanslara tecrübeli çalıştırıcı kayıtsız kalamadı.

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Feghouli dönüyor

Neşteri vuracak Fatih Terim, önce Gedson ve Etebo'yu kulübeye çekecek. Taylan 6, Belhanda ise 8 numarada şans bulacak. Son kesik ise Emre Kılınç'a çıkabilir ancak kesin karar verilmedi. Kanatları Onyekuru ve Feghouli'den kuracak Terim, Arda ile Emre arasında git-gel yaşıyor. Kerem Aktürkoğlu da farklı bir rolde ilk 11 için ciddi bir alternatif durumuna geldi.

4 Galatasaray, ligdeki 6 yenilgiden 4'ünü Etebo'nun ilk 11'de olduğu maçlarda yaşadı.

Mecburen Türk Telekom

Sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Kompleksi TT Stadı'nda zemin sıkıntısı yaşıyor. Bu nedenle iki başvuruda bulunan Cimbom çifte ret yedi. Önce Atatürk Olimpiyat Stadı için başvuruda bulunuldu.

Karagümrük aynı gün maç oynayacağı gerekçesiyle buna sıcak yaklaşmadı. TFF de Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle çifte maçla zeminin bozulması riskini alamadı.

Antalya deplasmanında olacak Kasımpaşa ise stadın kiralanmasına yönelik teklifi geri çevirdi. Galatasaray, Sivas mücadelesini mecburen kendi stadında oynayacak.