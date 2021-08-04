Galatasaray’da Fatih Terim’in genç aslanları! Gelecek projesi tam gaz…

Galatasaray'ın gelecek projesi tam gaz ilerliyor. Bonservis ödenen 4 ismin yaş ortalaması 22, transferi düşünülen oyuncuların ise 23... Fatih Terim, ‘hızlı reaksiyon verip güçlü kontrapres yapabilen’ takım anlayışına uyacak futbolcular arıyor.

MESUT YİLDİRİM

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“Üç yıl sonra kafamdakini oynayabilen bir takım miras bırakmak istiyorum” diyen Fatih Terim, geleceğin takımı projesine tam gaz devam ediyor. Galatasaray'a tarihi başarılar yaşatan, 2000 yılında UEFA Kupası'nı alıp Süper Kupa'yı kazanacak takımın temellerini atan Terim, yeni bir jenerasyon için çalışıyor.

Kafasındaki takım anlayışını, ‘hızlı reaksiyon verip güçlü kontrapres yapabilen' şeklinde ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, dinamik bir futbolcu grubu için ilk adımları attı, arkasını da getiriyor. Galatasaray’ın bu sezon bonservis ödeyerek renklerine kattığı dört oyuncunun yaş ortalaması sadece 22. Söz konusu oyuncuların ortak özelliği ise Fatih Terim'in yüksek tempolu futbol anlayışına uyacak olmaları. Galatasaray'ın hedefindeki isimler de benzer özellikte.

Cimbom'un ilgilendiği oyuncuların en yaşlısı 23 yaşında. Terim, transfer edilecek 30 yaş civarı oyuncuların bonservissiz olmasına ve kısa

vadede takıma yardım etmesine, yatırım yapılacak isimlerin ise 25 yaşından genç olmasına büyük önem veriyor.

ALIOU DIENG’DE YÜZDE 20 PAZARLIĞI

Mostafa Mohamed'i Zamalek'ten önemli bir yatırımla transfer eden Galatasaray, şimdi Mısır'ın bir başka önemli takımı El Ahly'ye dikkatini çevirdi. Sarı-kırmızılılar, bu takımın Malili orta saha oyuncusu Aliou Dieng'in transferi için önemli mesafe kat etti. İki kulüp arasındaki bonservis pazarlıklarının son noktaya geldiği öğrenildi. Galatasaray ve El Ahly, 5.5 milyon dolar üzerinden el sıkıştı ancak Mısır ekibi, ek maddeler için diretiyor. Kulüp, anlaşmaya sonraki satıştan pay eklemek istiyor.

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