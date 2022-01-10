Galatasaray’da Fatih Terim’in yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş de ayrıldı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yaşanan ayrılığın ardından çok tartışılan yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş de sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.

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Süper Lig’de alınan kötü sonuçlar sonrasında Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim dönemi sona erdi. Terim’in son dönemde çok tartışılan yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş ile de yollar ayrıldı.

Terim’in cezalı olduğu dönemde kenardaki performansları eleştirilen ve Galatasaray yönetiminin de yetersiz gördüğü ikilinin görevine de son verildi

Karagümrük’teki görevi sona ermeden önce de Galatasaray maçlarını NEF Stadyumu’nda izleyen Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli’nin Burak Elmas ve yönetimi tarafından Fatih Terim’in yardımcılığına getirmek istediği iddia edilmişti.