Galatasaray’da Feghouli ve Diagne için ‘feda’ şartı!

Galatasaray'ın iç transferdeki yol haritası belli oldu. Takım planlamasında yer almayan ancak sezona etkili başlayan Feghouli ve Diagne’ye yeni sözleşme yolu açıldı. Maaşlarını 1.6-1.9 milyon Euro seviyesine indirmeleri halinde imzalar atılacak.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da gençleştirme politikası kapsamında planlamada yer almayan isimlerden Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne'nin takımda kalma ihtimali belirdi. Sezona iyi başlayan iki yıldızla yola devam edilebileceği, teknik patron Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas görüşmesinde öne çıktı. Galatasaray'ın beyin takımı, Feghouli'nin sezon sonu bitecek sözleşmesini 2024'e, Diagne'nin 2023'te bitecek kontratını ise 2025'e uzatmayı planlıyor ancak bir şartla…

DIAGNE’NİN AKLI İNGİLTERE’DE

Bu sezon bonuslar hariç 3 milyon 850 bin Euro kazanacak Feghouli'ye 1.9 milyon Euro önerilecek. 2.4 milyon Euro alan Diagne'ye de 1.4 milyon Euro teklif edilecek. İki tecrübeli futbolcu da bu rakamları kabul ederse kontratları yenilenecek. Galatasaray kulislerinde Feghouli'nin kalmaya sıcak baktığı konuşuluyor. Diagne'nin ise teklifin resmileşmesi sonrası kesin kararını vereceği belirtildi. Senegallinin, İngiltere'de oynamak istediği biliniyor.