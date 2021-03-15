Galatasaray’da Fernando Muslera ile anlaşma tamam! İmzalar atılıyor…

Galatasaray’da aylardır konuşulan Fernando Muslera’nın sözleşme yenileme gündemi nihayet çözüme kavuştu… Sarı kırmızılı kulüp yıldız kalecinin sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

10 yıldır Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera yaşadığı ağır sakatlığın ardından eski formuna kavuşarak eldivenleri yeniden devralmış ve 300 maç barajını aşmayı başarmıştı.

300 MAÇ BARAJINA ULAŞAN İLK YABANCI

Uruguaylı file bekçisi tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu olurken, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig'de en çok müsabakaya çıkan futbolcu olarak kayda geçmişti.

Sezon sonunda Galatasaray ile bitecek sözleşmesini yenileyip yenilemeyeceği merak edilen Muslera’ya ABD’den Los Angeles FC takımı talip olmuştu. Yeni imza için Mayıs’ı beklemeyi düşünen Galatasaray yönetimi tecrübeli oyuncusunu onurlandırmak şampiyonluk yolunda motivasyon yaratmak için sözleşmeyi yapma kararı aldı.

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34 yaşındaki Uruguaylı ile 3 yıl daha yola devam etme kararı alan Galatasaray Muslera ile yarın sözleşme imzalayacak. İşte Galatasaray’dan imza töreni için yapılan bilgilendirme:

”Profesyonel futbol A takımımız kaptanı Fernando Muslera’nın sözleşme imza töreni 16 Mart 2021 günü saat 14:30’da ASY Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu basın toplantı salonunda yapılacaktır.”

14 KUPA KAZANDI

Galatasaray'a İtalya ekibi Lazio'dan 11 Ağustos 2011'de transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılar ile geçirdiği 10 sezonda 14 kez kupa sevinci yaşadı. 34 yaşındaki kaleci, 5 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu gördü.

Muslera, 6 Şubat 2017'de Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray tarihinin ‘En çok forma giyen yabancı futbolcusu’ oldu. Beşiktaş maçıyla birlikte de Zoran Simoviç’in 188 maçlık rekorunu egale eden deneyimli kaleci, derbi öncesi efsane kalecinin elinden onur ödülü almıştı.