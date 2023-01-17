Galatasaray’da forvete Fofana takviyesi

Galatasaray Chelsea’nin 20 yaşındaki yeteneği David Datro Fofana'yı 1.5 yıllığına kiralamanın planlarını yapıyor.

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Galatasaray Seferovic ile yollarını ayırması halinde takıma genç bir ismi kiralık olarak getirmenin planlarını yapıyor. Söz konusu oyuncu Chelsea'nin 20 yaşındaki yeteneği David Datro Fofana… Fildişi Ligi'nde keşfedilen, Molde'de parlayan ve Chelsea'nin 2029'a kadar sözleşme imzaladığı Fofana'nın 1.5 sezon kiralık olarak Galatasaray'da oynayacağı öne sürüldü.

Genç futbolcu, ‘scout'ların özel bir yetenek olarak tanımladığı, süratli, güçlü ve skorer bir santrfor.

BOEY’E YENİ TALİP

Sacha Boey'e son talip Portekiz'den… İngiliz ekiplerinin yakından izlediği Fransız sağ bekle ilgili Sporting'den sarı-kırmızılılara ilgi mektubu gitti. İddialara göre Lizbon ekibi, Chelsea'nin transferi gündemde olan sağ beki Pedro Porro'yu satarsa Sacha Boey için resmi teklif yapacak.

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