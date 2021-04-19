Galatasaray’da gençlik aşısı

Göztepe’yi deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray'da iyi oyun ve skor, şampiyonluk ateşinin yeniden yanmasını sağladı. Saha dışı gerginliklerle kriz yaşayan Galatasaray’ın saha içinde nefes almasını sağlayan faktör, gençlerin yaptığı katkıydı. Terim, kalan maçlarda deneyimli oyuncuların yerine gençleri tercih edebilir.

GÖZTEPE MAÇINDA ÖNE ÇIKANLAR

22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, hızı ve bitiriciliği ile göz doldurup ‘hat-trick' yaptı. Yıllık maaşı sadece 85 bin Euro olan Kerem 6 gol -1 asiste ulaştı. Sezon başı 3 milyon 750 bin Euro'ya oynayan Feghouli'nin ise 2 gol-4 asisti bulunuyor.

Brentford'dan kiralanan Halil Dervişoğlu, Falcao ve Mohamed'in yokluğunda ilk 11'de şans bulup oyun zekasıyla göz doldurdu. Altyapısını Hollanda'da alan 21 yaşındaki forvet 1 asist yaparken penaltıyı da kazandıran isimdi.

Covid-19 testi negatife dönen 26 yaşındaki Taylan, ilk 11'de görev yaptı ve orta alan toparlandı. Gedson Fernandes'in de (22) takıma uyum sağladığı gözlemlendi. Portekizli, Göztepe maçının en iyilerindendi.

Göztepe maçında yaşı 30 üstü olan 3 oyuncu ilk 11'deydi: Muslera (34), Şener (31), Feghouli (31). Oyuna giren 5 isimden yaşı 30 üstü olan tek isim vardı: Arda (34).

AYNI KADRO SADAHA

Galatasaray’ı Göztepe maçının ardından daha zorlu bir sınav bekliyor. Sarı-kırmızılılar, çarşamba günü İstanbul'da Trabzonspor'u ağırlayacak. 4 maçtır berabere kalan bordo-mavililerin yenilmezlik serisi ise 6 maç. Göztepe sınavına 6 eksikle çıkan Cimbom'da geri dönecek tek isim, kart cezası biten Babel. Terim'in, kadroyu bozması beklenmiyor. Muhtemel tek değişiklik Feghouli'nin yerine Babel'in takıma girmesiyle yaşanabilir.