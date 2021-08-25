Galatasaray’da gençlik devrimi!

Fatih Terim'in yeni aslanları gün geçtikçe daha çok adından söz ettiriyor. Kerem (23) başta olmak üzere Berkan’ın (23) performansı hızla yükseliyor. Barış Alper (21) ile yeni transfer Nelsson (23) takıma çabuk uyum sağladı.

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Galatasaray’da 1996-2000 ruhu geri dönüyor… Teknik Direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçı öncesi “Yeni prensibimiz” diye dikkat çektiği gençleşme operasyonu etkilerini göstermeye başladı. 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'in vazgeçilmezi oldu ve her geçen gün formunu yükseltiyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 2 gol atan Kerem, Hatay maçındaki ilk golde golün hazırlayıcısı olmuştu. 5 maça ilk 11'de başlayan Berkan'ın dikine oynayan futbolu göz

kamaştırıyor.

“NELSSON ÇOK KALİTE”

Büyük umutlarla transfer edilen Barış Alper Yılmaz, yavaş yavaş form tutmaya başladı. Terim'in gelecek haftalarda kanatları Kerem ile Barış'a teslim etmesi çok yakın. Hatayspor karşısında ilk resmi maçına çıkan yeni transfer Nelsson, iyi kumaş olduğunu gösterdi. Terim'in övgüler yağdırdığı Danimarkalı genç stoper için kaleci Muslera da “Yönetimimize teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kaliteli bir futbolcu transferi yapıldı” ifadeleriyle görüşünü

belirtti.

KEYİFLER YERİNDE

Hatayspor’u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ara vermeden Randers maçının hazırlıklarına başladı. Avrupa Ligi play-off'unda 1-1'in rövanşında Danimarka ekibini Kasımpaşa'da ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda moraller yüksek. Fatih Terim'in neşeli tavırları objektiflere yansıdı.