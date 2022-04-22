Galatasaray’da gözler mahkeme kararında

Galatasaray'da dikkatler 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde... Verilecek karar, Burak Elmas yönetiminin kaderini çizecek.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da tüm gözler, 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına çevrildi. Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun başvurusu üzerine son genel kurula konulan tedbir kararına kulübün yaptığı itiraz mahkemede bugün 11.00'de görüşülecek.

Hatırlanacağı gibi Başkan Burak Elmas, idari açıdan ibra edilmemesi sonrası olağanüstü seçim kararı almıştı. Devrik yönetim, başkan adayları ve camia, çıkacak kararın ardından yeni yol haritasını belirleyecek.

ALİ DÜRÜST İDDİASI

Bununla birlikte Başkan Burak Elmas'ın B Planı netleşti. Mahkeme, genel kurulu iptal ederse ibrasızlığı otomatikman düşecek Elmas, yeni bir formülü devreye sokacak. Burak Elmas, yeniden olağanüstü seçim kararı alacak ve kendisi de aday olacak. Elmas, bu senaryoya hazırlanıyor. Liste çalışmaları sürüyor. Ali Dürüst ve Fatih Altaylı'nın Elmas'ın listesinde olacağı, genel kurulda yoğun eleştirilen alan Işıtan Gün'ün ise dışarıda kalacağı konuşuluyor.

ÖZTÜRK’TEN SERT TEPKİ

Baçkan adaylarından Metin Öztürk ile Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin arasındaki söz düellosu sürüyor. Çetin, hocaları Nuri Şahin ile ilgilendiklerine dair sözleri nedeniyle Öztürk'ü ima ederek, “Sürekli bir şeyler isteyen şımarık kızlar vardır. Her istediklerini almışlar ama bu kez olmayacak” dedi. Metin Öztürk buna Twitter'dan, “Göz bebeğimiz ‘kızlarımız' üzerinden cinsiyetçi çarpıklıkla şımarıklık benzetmesi hadsizliğini yapan koltuk emanetçileriyle asla muhatap olmayız. Herkes haddini bilecek. Burası Galatasaray” yazdı.