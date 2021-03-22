Galatasaray’da gözler Ozornwafor’da… Sekiz dakikalık tecrübe

Milli ara sonrası 3 Nisan'da Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da Luyindama ve Marcao'nun cezalı oluşuyla stoper sıkıntısı baş gösterdi. Teknik Direktör Fatih Terim'in elinde fazla alternatif yok. Sakatlıktan çıkan Donk, zorunlu olarak forma giyecek. Hollandalının partneri ise büyük olasılıkla Valentine Ozornwafor olacak. 21 yaşındaki Nijeryalı'nın tecrübesizliği en büyük sorun. Bu oyuncu, Nijerya U20 formasıyla sergilediği performansla Galatasaray gözlemcilerinin dikkatini çekmişti.

Temmuz 2019'da ülkesinin Enyimba Aba kulübünden 300 bin Euro bonservis bedeli ile alınan Ozornwafor, İspanya'nın Almeria kulübüne kiralandı. Burada 3'ü La Liga 2'de sadece 5 maçta toplam 334 dakika forma giydi. 1.94'lük stoperin Süper Lig tecrübesi ise Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna girip sadece 8 dakika süre alması…

Galatasaray’da teknik heyet; Hatay'ın 11 gollü Diouf ve 18 gollü Boupendza gibi etkili hücum silahlarına karşı Ozornwafor'u milli arada hazırlamaya çalışacak.

Alternatif stoper Taylan

Fatih Terim, milli arada antrenmanlarda denenecek Ozornwafor ile ilgili kararı maçtan önceki hafta verecek. Nijeryalı oyuncunun beğenilmemesi durumunda Aslan'ın hocası ‘çakma' bir stoper arayışına girebilir. Bu arayışı sonlandıracak tek isim olarak ise Taylan görünüyor. Kadroda, ön libero özellikli tek isim olan ve bu bölgeye yeni alışan Taylan, milli takım dönüşü son antrenmanlarda stoperde denenebilir.

Duvar çöktü

Galatasaray savunması, son 4 maçta bireysel hatalarla dağıldı. 26 haftada genelde Donk-Marcao stoper ikilisiyle kalesinde 19 gol gören ve maç başı ortalaması 0.7 olan Galatasaray, son 4 maçta ortalama 2 gol yedi. Bu 4 maçta sadece Kayserispor, Galatasaray filelerini havalandıramadı. Ankaragücü, Sivas ve Rizespor toplam 8 gol attı.